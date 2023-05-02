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Шуруев Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шуруев
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
13225. ШУРУЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 15 л., Богородск. у., Павловск. в., д. Степаново. Н. С. Сухаревск. уч. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/Х—26.

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