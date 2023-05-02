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Логинов Федор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логинов
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8178. ЛОГИНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., Кемск. у. Тунгудск. в., д. Машетеро. Карельск. Облсуд. Ст. ст. 61, 64, 220, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 июня 923.

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