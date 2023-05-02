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Платонов Игнатий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Платонов
Имя
Игнатий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
44136. ПЛАТОНОВЪ, ИГНАТІЙ ГРИгорьевъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 36 л., рд. въ г Кіевѣ; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У. арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Апр. 907. | 900 103255 1655 У. | 91 26561 169 М. | 99 49886 313 У. | 90 26402 169 М. | 92 84002 1655 У.

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