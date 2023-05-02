Цымбалов Георгий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цымбалов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13118. ЦЫМБАЛОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Воронежск. г., Богучарск. у., Кантемировск. в., с. Смагливовки. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 105, 116, 2 ч. 209, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ІХ—24.
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