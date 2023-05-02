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Цымбалов Георгий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цымбалов
Имя
Георгий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13118. ЦЫМБАЛОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Воронежск. г., Богучарск. у., Кантемировск. в., с. Смагливовки. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 105, 116, 2 ч. 209, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 28/ІХ—24.

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