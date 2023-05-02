Гузенко Федор Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гузенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3555. ГУЗЕНКО ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ, 33 л., Харьковск. г., Валковск. у., Знаменск. в., хут. Манилово. Амурск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 21 ноября 923.
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