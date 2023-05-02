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Кулинечев Марк Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулинечев
Имя
Марк
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7561. КУЛИНЕЧЕВ МАРК ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Донецк. окр. Анно-Ребретовск. в., с. Анкарабрейки. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 10 м. 5 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 12 мая 923.

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