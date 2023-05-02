Пальмбах Владимир Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальмбах Владимир Карлович

Пальмбах Владимир Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пальмбах
Имя
Владимир
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7399. ПАЛЬМБАХ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ, 45 л., Рд. в Лифляндск. г., Венденск. у. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. 108, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.