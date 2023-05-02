Акабардин Владимир Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акабардин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129351. АКАБАРДИНЪ, владиміръ Георгіевъ. Мщ. г. Тифлисса, 33 л.; — Тифлисск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. въ Окт. 909. | 908 30368 1651 У. | 906 53474 169 М.
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