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Линдрус Рихард Альфредович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Линдрус
Имя
Рихард
Отчество
Альфредович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8093. ЛИНДРУС РИХАРД АЛЬФРЕДОВИЧ, 36 л. Рд. в г. Гельсингфорсе. Карельск. Облсуд. Ст. 109, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 9 июля 923.

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