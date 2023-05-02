Линдрус Рихард Альфредович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Линдрус
- Имя
- Рихард
- Отчество
- Альфредович
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8093. ЛИНДРУС РИХАРД АЛЬФРЕДОВИЧ, 36 л. Рд. в г. Гельсингфорсе. Карельск. Облсуд. Ст. 109, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 9 июля 923.
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