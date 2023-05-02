Разсадников Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разсадников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39343. РАЗСАДНИКОВЪ, ИВАНЪ степановъ (онъ же Разсадинъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Гжатск. у., Новопокровск. в., д. Леонова, 42 л.; — Вологод. О. С., 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 225 У., арест. отд. 5 л. Исп. 3 Янв. 908. | 903 100776 1654 У. | 93 106916 1655 У. | 96 97032 1647 У.
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