Воронкова Евдокия Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронкова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45877. ВОРОНКОВА, ЕВДОКІЯ МИХАЙЛОва (она же Ворнокова). К. Серпухов. у., Бѣлопесоцк. в., д. Ступина, 70 л., рд. Кашир. у., въ д. Леновой; — У. Чл. О. С., по Серпухов. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.
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