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Прокофьев Илья Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Илья
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10773. Прокофьев Илья Васильевич, 26 л., Ржевск. у., Степуринск. в., д. Боково. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. ст. 95, 183, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18 окт. 926.

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