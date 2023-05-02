Филиппов Прохор Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140552. ФИЛИППОВЪ, ПРОХОРЪ МИХАЙЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бугульминск. у., в. и с. Кузайкина, 32 л.; — Самарск. О. С. 4 Сент. 909, 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Мая 909 г. (1 ч. 294, 1 ч. 296 и 1654¹ У. — арест. отд. 3 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 12 Мая 909. | 906 59393 169 М. | 904 83148 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 46315.
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