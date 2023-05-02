Радько Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радько
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8099. РАДЬКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Житомирск. у., Троиновск. в., д. Троянова. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. 9 м. 7 д. И пор. пр. 2 г. Исп. 21 нояб. 923.
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