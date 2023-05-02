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Радько Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радько
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8099. РАДЬКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Житомирск. у., Троиновск. в., д. Троянова. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. 9 м. 7 д. И пор. пр. 2 г. Исп. 21 нояб. 923.

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