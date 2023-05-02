Дьяченко Яков Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьяченко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4232. ДЬЯЧЕНКО ЯКОВ МАКСИМОВИЧ, 37 г., Кубано-Черноморск. окр., Армавирск. отд., с. Убеженского. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст.187, 189, лиш. св. 10 м. 24 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 24 авг. 923.
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