Охроменко Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Охроменко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106126. ОХРОМЕНКО, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ (онъ же Ефремовъ и Ефременко). К. изъ сс.-п. Тюкалин. у., Нагибинск, в. и с., 45 л., рд. Богучарск. у., въ с. Степной-Михайловкѣ; — Ореибург. О. С., 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 13 Мая 909. 904 100595 1654¹ У. | 92 59519 313 и 977 У. 900 81663 172 М.| 88 34217 1654¹ У. 97 71648 170¹ М. | 85 38534 170 М.
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