Баженов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баженов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45047. БАЖЕНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Уфимск. у., Покровск. в., д. Безводовой, 45 л.; — Казан. С. П., 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 18 Марта 905.
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