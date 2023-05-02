Андреев Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44865. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Старорусск. у., Бѣлебѣльск. в., д. Гаекъ, 40 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Марта 905.
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