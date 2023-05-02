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Андреев Алексей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Алексей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
08 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44865. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕЕВЪ. К. Старорусск. у., Бѣлебѣльск. в., д. Гаекъ, 40 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Марта 905.

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