Данилова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Варвара Григорьевна

Данилова Варвара Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилова
Имя
Варвара
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3735. ДАНИЛОВА ВАРВАРА ГРИГОРЬЕВНА, 22 л., Селенгинк. у., Посельск. в., с. ПІегаева. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.