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Савельев Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8563. САВЕЛЬЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., б. Ямбургск. у., Сойкинск. в., д. Логи. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор пр. 3 г. Исп. 4 сент. 923.

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