Бердецкий Игнатий Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бердецкий
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130016. бЕРДЕЦКІЙ, ИГНАТІЙ ІОСИФОВЪ. К. Славяносербск. у., Петропавловск. в., пос. Орѣховаго, 28 л.; — М. С. 1 уч. Таганрог. окр. 27 Сент. 909, 49 М, тюр. 1 м. Исп. 13 Окт. 909.
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