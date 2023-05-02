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Панов Терентий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панов
Имя
Терентий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7428 ПАНОВ ТЕРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ, 40 л., Н.-Тагильск. у , д Кабаковой. Н. С. 9 уч. Н -Тагильск. У. Ст. ст. 180, 181, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 сент. 923.

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