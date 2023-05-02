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Пандеевич Даниил Никонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пандеевич
Имя
Даниил
Отчество
Никонович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9814. Пандеевич Даниил Никонович, 27 л., б. Минск. г., Пинск. у., м. Копсана-Городка. Н. С. 4 у. Клинцовск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8 июня 926.

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