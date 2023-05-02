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Полевой Осип Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полевой
Имя
Осип
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7827. ПОЛЕВОЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ, 33 л., Кингиссенск. у., Котельск. в., д. Пумолицы, б. Петроградск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 мая 923.

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