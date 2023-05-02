Кузьмин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Виктор Александрович

Кузьмин Виктор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Виктор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7415. КУЗЬМИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 25 л., Камышинск. у., Золотовск. в. и с. Донск. Облсуд. Ст. ст. 105 и 106, лиш. св. 5 л., и пор. пр. 3 г. Исп. 20 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.