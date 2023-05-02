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Ханенко Илья Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ханенко
Имя
Илья
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
30002. ХАНЕНКО, ИЛЬЯ САВЕЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Киевск. у., Трипольск. в., с. Деревяного; — Н. С. 2 уч. Лабинск. отд. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 23 сент. 920.

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