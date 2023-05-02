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Балакин Семен Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балакин
Имя
Семен
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129807. балакинъ, Семенъ федоровъ. К. Покровск. у., Покрово-Слободск. в., д. Теперокъ, 26 л.; — Г. С. г. Покрова 7 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Сент. 909.

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