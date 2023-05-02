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Шестерикова Ирина Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестерикова
Имя
Ирина
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8205. ШЕСТЕРИКОВА, ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 46 л. Гр. Кадниковск. у., Троицк. в., д. Дор; - Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 8 дек. 919.

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