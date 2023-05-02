Домбек Ян Войехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домбек
- Имя
- Ян
- Отчество
- Войехов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81996. ДОМБЕКЪ, ЯНЪ ВОЙѢХОВЪ, 28 л. К. Андреев. у., гм. и пос. Сондзишевъ, рд. Олькуш. у., гм. Болеславъ, въ д. Боръ-Бискупій; — Кѣлецк. О. С., 21 Марта 911, 1057, 1065, 1068 и 1 ч. 1096 Там. У., тюр. 1 м. Исп. 3 Мая 911. | 910 86850 1057 и 1065 Там. У. | 909 64373 Там. У.
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