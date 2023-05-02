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Голбука Афанасий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голбука
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46115. ГОЛБУКА, АФАНАСІЙ ИВАНОВЪ. Царан. с. Кипешки, Самошканск. в., Оргѣев. у., 26 л.; — 3. Н. 5 уч. Оргѣев. у., 170 и 172 М., тюр. 10 м. Исп. 17 Мая 905.

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