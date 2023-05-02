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Чубаркин Игнатий Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чубаркин
Имя
Игнатий
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141298. ЧУБАРКИНЪ, ИГНАТІЙ ТИМОФЕЕВЪ. К. Самарск. у., в. и с. Зубовки, 32 л.; — Самарск. О. С. 19 Марта 909, 149 и 1 ч. 269¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Окт. 909.

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