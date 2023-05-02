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Кривошеев Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривошеев
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7057. КРИВОШЕЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 19 л.,Старооскольск. у., Салтыковск. в., д. Лукьяновки. Н. С. 5 уч. Старооскольск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 8 дек. 923.

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