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Обухов Тимофей Софронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обухов
Имя
Тимофей
Отчество
Софронович
Дата исполнения приговора
26 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9649. Обухов Тимофей Софронович, 51 г., Сарапульск. окр., Осинск. р., с. Устиновки. Н. С. 5 уч. Пермск. окр. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 26 янв. 926.

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