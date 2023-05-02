Крупин Родион Филимонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупин
- Имя
- Родион
- Отчество
- Филимонович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7118. КРУПИН РОДИОН ФИЛИМОНОВИЧ, 36 л., Уржумск. у., д. Дианово. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 окт. 923
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