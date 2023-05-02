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Крупин Родион Филимонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупин
Имя
Родион
Отчество
Филимонович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7118. КРУПИН РОДИОН ФИЛИМОНОВИЧ, 36 л., Уржумск. у., д. Дианово. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 окт. 923

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