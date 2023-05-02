Занегина Евфросиния Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Занегина
- Имя
- Евфросиния
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4849. ЗАНЕГИНА ЕВФРОСИНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 21 г., Новохоперск. у., Н.-Карачанск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 184 ч. 1, лиш. св. 1 г. 1 м. Исп. 2 окт. 9213.
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