Севастьянов Иннонкентий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Севастьянов
- Имя
- Иннонкентий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8833. СЕВАСТЬЯНОВ ИННОНКЕНТИЙ ЕГОРОВИЧ, 27 л., Иркутск. у., Смоленск. в., д. Моты. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 222, лиш. св. 5 л. 4 м. Исп. 18 июля 923.
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