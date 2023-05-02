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Зенкин Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зенкин
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4937. ЗЕНКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., Петровск. у., Камышинск. в., д. Николаевки. Н. С. 6 уч. Петровск. у. Ст. ст. 112, 194, пор. пр. 3 г. Срок. исп. не указ., осужд. в январе 923.

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