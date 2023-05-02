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Попелкин Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попелкин
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
10564. Попелкин Иван Павлович, 26 л., Чухломск. у., Каликинск. в., д. Лихачево. Ленинградск. Г. С. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 17 июня 926.

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