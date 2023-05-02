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Бакшеев Парамон Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бакшеев
Имя
Парамон
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
26 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129800. БАКШЕЕВЪ, ПАРАМОНЪ ВАсильевъ. Каз. 2 отд., ст. Заргольской, Забайкальск. обл., 23 л.; — Читинск. О. С., 134, 135, 152, 1 и 2 п. 1649 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Мая 909.

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