Бакшеев Парамон Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакшеев
- Имя
- Парамон
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129800. БАКШЕЕВЪ, ПАРАМОНЪ ВАсильевъ. Каз. 2 отд., ст. Заргольской, Забайкальск. обл., 23 л.; — Читинск. О. С., 134, 135, 152, 1 и 2 п. 1649 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Мая 909.
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