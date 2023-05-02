Беляков Андрей Ксенофонтов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ксенофонтов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38050. БѢЛЯКОВЪ, АНДРЕЙ КСЕНОФОНтовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Копров. у., Лежневск. в., д. Малаго Перепечина, 27 л., рд. въ г. Ковровѣ; — Костром. О. С. (въ 4 р.), 134, 152, 977, 2 ч. 1655 и 1663 У., по сов. съ приг. Владимірск. О. С. отъ 10 Февр. 905 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Апр., счит. ср. съ 10 Февр. 905. | 900 87739 1651 У. | 95 62131 169 М. | 98 41913 172 М.
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