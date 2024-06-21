Пухлый Кузьма Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пухлый
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86600. ПУХЛЫЙ, КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВЪ, 60 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Канев. у., Корсунск. в., с. Выграева; — Кіевск. О. С., 11 Мая 911, 152, 152¹ и 1654² У., по сов. съ приг. Лубен. О. С. отъ 9 Марта 911 г. (977 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 7 Іюня, счит. ср. съ 9 Марта 911. | 905 91138 286 У. | 97 44155 170 М. | 902 76885 170 М.
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