Черняев Тазетдин Абдуллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черняев
- Имя
- Тазетдин
- Отчество
- Абдуллов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 665
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18637. ЧЕРНЯЕВЪ, ТАЗЕТДИНЪ АБдулловъ (онъ же Абдулловъ и Чернѣевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Буинск. у., Энтугаевск. в., д. Каменнаго-Брода, 45 Л.; — З. Н. 2 уч. Буинск. у., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 23 Окт. 908. 97 99034 1654¹ У. | 85 54202 170 М. 95 108571 1647 У. І 84 38229 169 М. 94 108571 1647 У. | 80 36740 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.