Зайченко Моисей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайченко
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46824. ЗАЙЧЕНКО, МОИСЕЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. изъ сс.-п. Красноярск. у., Частоостровск. в., д. Додоновой, 54 л., рд. Гайсин. у., Грановск. в., въ с. Городкѣ; — Красноярск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Іюня 905. | 903 22035 1655 У. | 98 29379 170 М. | 98 62068 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.