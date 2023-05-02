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Иванова Федосья Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Федосья
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5217. ИВАНОВА ФЕДОСЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 53 л., Кимрск. у., д. Лосевой. Н. С. 1 уч. Кимрск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 22 июня 9'23.

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