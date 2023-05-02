Губарев Евграф Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губарев
- Имя
- Евграф
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3533. ГУБАРЕВ ЕВГРАФ КОНСТАНТИНОВИЧ, 58 л., 1 Донск, окр., Н.-Кундрюченск. в., с. Терехевского. Н. С. 3 уч. 1 Донск. окр. Ст. 157 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 25 сент. 923.
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