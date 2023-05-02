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Живно Станислав Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Живно
Имя
Станислав
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
14982. ЖИВНО, СТАНИСЛАВ ФОМИЧ, 32 л. Гр. Сокольск. у., Раменск. в., с. Прогалина; — Р. Т. г. Петрограда. Хран. спирта, лиш. св. 1½ г., с. зач. 1 м. и 17 д. пр. з. Исп. 17 апр. 920.

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