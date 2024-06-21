Гусева Степанида Никанорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусева
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Никанорова
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145029. ГУСЕВА. СТЕПАНИДА НИКАнорова. К. Сѣвск. у., Стрѣлецк. в., с. Новоямской слоб., 58 л.; — Орловск. О. С. 23 Сент. 909, 2 п. 134, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 3 Нояб. 909. | 908 69680 169 М. | 901 63538 169 М. | 906 76587 170¹ М. | 99 26249 169 М.
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