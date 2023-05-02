Фурсов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7774. ФУРСОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Гр. г. Орла,; Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Небрежн. отнош. к служ. обяз., лиш. св. 6 м., Исп. 22 сент. 919.
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