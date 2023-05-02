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Фурсов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурсов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7774. ФУРСОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Гр. г. Орла,; Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Небрежн. отнош. к служ. обяз., лиш. св. 6 м., Исп. 22 сент. 919.

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