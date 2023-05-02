Рогов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогов Иван Семенович

Рогов Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
11 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 299
Источник
Скан
Оригинальная запись
11067. Рогов Иван Семенович, 40 л., Кологривск. у., Межевск. в., д. Суховской. Н. С. Кологривск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.