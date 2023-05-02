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Логвинов Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логвинов
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8166. ЛОГВИНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 43 л., г. Мещовска. Н. С. 1 уч. Мещовск. у. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 2 г. Исп. 15 мая 923.

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